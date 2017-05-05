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Дэйв Льюис: «График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор»
06.05.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча чемпионата мира-2017 с чехами (1:6).
– Вам сейчас очень тяжело?
– Мы приехали участвовать в турнире, где играют только лучшие. Так что воспринимаю сейчас матч с Чехией как подготовку к игре с Канадой.
– К судейству претензий нет?
– Некоторые решения действительно вызывают вопросы. Более всего –
– Но с бросками у нас сегодня в любом случае было – не ахти: только семь за весь матч, а в первом периоде вовсе лишь один...
– Да, это крайне неприятный момент, на который указывал команде в обоих перерывах. С таким количеством бросков выиграть практически невозможно.
– Денисов сегодня заработал ассист, отчасти случайно оказавшись в бригаде большинства. Может, стоит его использовать там и впредь?
– И все-таки забросили мы не в большинстве – удаленный игрок соперника успел вернуться на лед. Все-таки Денисов – не игрок большинства.
– Стась в апреле им тоже не был, но сейчас задействуется регулярно...
– Да, вот здесь решили попробовать. У Андрея есть такой опыт, и он сменил в одной из двух наших спецбригад Лингле.
– Странное чувство: пока сборная справляется плохо, но все же лучше, чем год назад. Согласитесь?
– Пожалуй. График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор: чехи вчера вполне могли одолеть Канаду. Что до нашей игры, то позитивные моменты действительно есть. Жаль, заметно меньше, чем хотелось бы.
– Со здоровьем Костицына-старшего все в порядке?
– Пока не знаю. Если бы вы зашли сейчас в нашу раздевалку, увидели бы что едва ли не все там сидят с ледовыми компрессами. Будем говорить с доктором, оценивать состояние. Завтра тренировка, и, надеюсь, участие в ней смогут принять все, – сказал Льюис.
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Дэйв Льюис: «График сейчас, как и говорил, возможно, даже жестче прошлогоднего. И соперники как на подбор»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча чемпионата мира-2017 с чехами (1:6).
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