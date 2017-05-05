Владимир Денисов: «В матче с Канадой надо настраиваться на победу»

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подвел итог матча с Чехией (1:6) в рамках ЧМ-2017.

– Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились...

– Силы иссякли, эхо вчерашней игры?

– Физически – не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось – будем анализировать видео и делать выводы.

– Критический момент 1:3 или 1:4?

– Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей незасчитанной шайбой . Но, в любом случае, сколько бы ты ни проигрывал – 1:3 или 1:4 – нужно продолжать играть, а не разваливаться.

– Тем более впереди – Канада...

– Это просто Канада – полномочные чемпионы мира. Но несмотря на статус соперника надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением – будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.

– Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?

– В таком графике нет особо времени думать и расстраиваться. Сыграл, что-то не удалось – сделай выводы и иди дальше. Если долго переживать из-за 1:6, так и продолжишь, – сказал Денисов.

Матч Канада – Беларусь пройдет 8 мая.

Что разочаровало в игре сборной Беларуси больше всего