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Владимир Денисов: «В матче с Канадой надо настраиваться на победу»
06.05.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подвел итог матча с Чехией (1:6) в рамках ЧМ-2017.
– Постоянно пропускаем первыми, а догонять всегда тяжелее, особенно с таким соперником. Тем не менее, во втором матче кряду нашли силы. Два периода сражались, а в третьем остановились...
– Силы иссякли, эхо вчерашней игры?
– Физически – не думаю. Просто перестали работать по заданию, пошли ненужные удаления, которые сломали игру. А почему так случилось – будем анализировать видео и делать выводы.
– Критический момент 1:3 или 1:4?
– Сложно сказать. Там же еще был эпизод с нашей
– Тем более впереди – Канада...
– Это просто Канада – полномочные чемпионы мира. Но несмотря на статус соперника надо выходить и играть. И, как бы пафосно ни звучало, настраиваться на победу. Выйдешь с другим настроением – будет картина вроде сегодняшней в третьем периоде. А то и хуже.
– Подспудно были готовы к нескольким поражениям на старте?
– В таком графике нет особо времени думать и расстраиваться. Сыграл, что-то не удалось – сделай выводы и иди дальше. Если долго переживать из-за 1:6, так и продолжишь, – сказал Денисов.
Матч Канада – Беларусь пройдет 8 мая.
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов подвел итог матча с Чехией (1:6) в рамках ЧМ-2017.
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