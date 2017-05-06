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«Торино» прервал победную серию «Ювентуса» из 33 домашних матчей в серии А

06.05.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 35-м туре итальянской серии А в туринском дерби «Ювентус» дома сыграл вничью с «Торино» (1:1).

Счет в матче на 52-й минуте открыл Адем Ляйич, а Гонсало Игуаин на 92-й минуте спас хозяев от поражения.

Таким образом, прервалась домашняя серия «Ювентуса» из 33 побед подряд. В последний раз команда в чемпионате не выигрывала на своем поле в сентябре 2015 года. Тогда была ничья с «Фрозиноне» (1:1).

 
 
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В 35-м туре итальянской серии А в туринском дерби «Ювентус» дома сыграл вничью с «Торино» (1:1).

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