«Торино» прервал победную серию «Ювентуса» из 33 домашних матчей в серии А

В 35-м туре итальянской серии А в туринском дерби дома сыграл вничью с «Торино» (1:1).

Счет в матче на 52-й минуте открыл Адем Ляйич, а на 92-й минуте спас хозяев от поражения.

Таким образом, прервалась домашняя серия из 33 побед подряд. В последний раз команда в чемпионате не выигрывала на своем поле в сентябре 2015 года. Тогда была ничья с «Фрозиноне» (1:1).