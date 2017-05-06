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Месси, Суарес и Неймар в третий раз подряд забили больше 100 голов за сезон

06.05.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Трио форвардов «Барселоны» в третий раз подряд забило больше 100 голов за сезон.

Лионель Месси сделал дубль в матче с «Вильярреалом» (4:1), Луис Суарес и Неймар записали на свой счет по одному мячу. Трио нападающих забило уже 102 гола за «Барселону» в нынешнем сезоне, если учитывать все турниры.

Связка сформировалась в 2014 году, когда каталонский клуб приобрел Суареса. В прошлом сезоне нападающие забили за «Барселону» 131 гол на троих, в позапрошлом – 122.

 
 
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Трио форвардов «Барселоны» в третий раз подряд забило больше 100 голов за сезон.

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