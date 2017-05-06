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Беларусь – Чехия. Евенко закончил матч с показателем полезности «-4», у Шинкевича – «-3»
06.05.2017 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В сегодняшнем матче групповой стадии ЧМ-2017 Беларусь проиграла Чехии (1:6).
Отметим, что защитник нашей команды Олег Евенко закончил матч с коэффициентом полезности «-4». У защитника Ильи Шинкевича – «-3» по системе +/-. Это два абсолютно худших показателя на чемпионате мира после двух игровых дней.
У Романа Граборенко и Александра Когалева по «-2».
Следующий матч на ЧМ-2017 сборная Беларуси проведет 8 мая против Канады.
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В сегодняшнем матче групповой стадии ЧМ-2017 Беларусь проиграла Чехии (1:6).
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