Беларусь – Чехия. Евенко закончил матч с показателем полезности «-4», у Шинкевича – «-3»

В сегодняшнем матче групповой стадии ЧМ-2017 Беларусь проиграла Чехии (1:6).

Отметим, что защитник нашей команды Олег Евенко закончил матч с коэффициентом полезности «-4». У защитника Ильи Шинкевича – «-3» по системе +/-. Это два абсолютно худших показателя на чемпионате мира после двух игровых дней.

У Романа Граборенко и Александра Когалева по «-2».

Следующий матч на ЧМ-2017 сборная Беларуси проведет 8 мая против Канады.

Что разочаровало в игре сборной Беларуси больше всего