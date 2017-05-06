Разгром: белорусы громко проиграли чехам в Париже в день тишины

Увы, белорусы проиграли второй кряду день. На сей раз чехам. Еще одним фаворитам турнира. Ничего не попишешь. Но обидно оттого, что и данное поражение получилось громким. Как по счету — 1:6, так и по содержательной части.

Чехи очень хотели обойтись малой кровью, но их план "без шума и пыли", как сказал бы герой Анатолия Папанова в кинокомедии "Бриллиантовая рука" — Лелик — провалился с треском. Несмотря на счет и громогласную поддержку своих болельщиков.



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы с разгромным счетом проиграли чехам в матче ЧМ по хоккею

Скандирование чехов

Болельщики нашего соперника были возбуждены и даже агрессивны задолго до стартового вбрасывания. Чехов в субботу в районе арены "Берси" серьезно прибавилось — на выходной день в Париж приехали полторы тысячи, и их скандирование то и дело сотрясало станцию метрополитена, а так же окрестности арены.

Причем, "вооружившись" стаканами с пивом и просто бутылками, они скандировали не только свои классические фанатские девизы. Самый часто повторяемый "хит" звучал так: "Кто не скачет, тот не чех!" И прыгали все, начиная от малолетних детей до матрон самого почтенного возраста. Вначале на улицах, а потом и на трибунах "Берси".

После матча с финнами канадский наставник белорусов Дэйв Льюис сказал, что сила чехов — в быстроте, в чем он, как выяснилось, не ошибся, хотя подопечные Йозефа Яндача имели меньше времени на отдых, чем наши хоккеисты. Да и матч Беларусь — Финляндия их предупредил: парням Льюиса пальца в рот не положишь.

А судьи кто?!

Впрочем, чехам — чешское. Нам важнее понять, в чем обманулся сам Льюис, не внесший ни одного изменения в состав по сравнению с субботой. Самый простой ответ, возможно, получится обескураживающе неспортивным. Он следующий: мистер Дэйв не установил дружеского контакта с соотечественником-арбитром Бреттом Иверсоном, отменившем во втором периоде успех Андрея Костицына, которым он сравнивал счет.

Ситуация, действительно, страннее не придумать: прекрасный бросок нашего форварда заставил капитулировать голкипера с пикантной для Парижа фамилией Франсоуз, но, оказывается, Иверсон мгновением раньше издал свисток, зафиксировавший нарушение правил у чешской команды. Более вопиющей ситуации — "свисток в пользу провинившегося" — не придумать.

Но ведь были еще четыре очень спорных удаления белорусских защитников: Граборенко, Денисова и Лисовца (два штрафа). Причем первые двое сели в бокс для "плохих парней" за то, что деликатно, едва ли не до нежности останавливали соперников, уже избавившихся от шайбы. Но! На первой минуте третьего периода Шимек, буквально, сокрушил Андрея Костицына, тоже после того, как наш форвард отдал передачу. Но никакого наказания! Хотя чехи должны были остаться втроем, ибо Ворачек еще инициировал драку.

Льюис: Лаланда сменит Карнаухов

В общем, неудивительно, что после матчевое общение с Льюисом началось с вопроса о судействе.

"Я недоволен судейством — это правда. Разочарован отменой гола Андрея Костицына. Нам вменили, что нарушившиеся правила чехи овладели шайбой. Но этого не было. Почему, судья свистнул до броска — ответить не могу. Переломный момент. Конечно, нам надо больше бросать, о чем говорил в раздевалке в обоих перерывах. Но все же не надо усугублять наши проблемы! Тем не менее, мы приехали на Чемпионат мира, где все соперники сильны. Поэтому на выходе матча с чехами предложу своим парням воспринять его, как подготовку к следующей баталии с канадцами. Кстати, отмечу, что место в воротах займет Карнаухов, которого мы специально сегодня выпустили на лед, чтобы Миша почувствовал здешнюю атмосферу. Его сменщиком станет Трус. Лаланд — отдохнет. Это не ссылка Кевина. Сегодня он не заслужил упреков. Просто таким был наш изначальный план, связанный с голкиперами", — сказал наставник белорусов на послематчевой пресс-конференции.

Денисов: надо играть все 60 минут

Заслуживали ли белорусы лучшей доли? Ответы могут быть "крайними". Итак, один полюс — все нашей сборной сломали арбитры. Другой — чехи в любом случае взяли бы верх. Первый период мы пять сыграли неудачно, а в третьем пошли удаления. Нескольких позитивных эпизодов во второй двадцатиминутки, априори слишком мало. В конце концов, забрасывая одну-две шайбы тяжело быть успешными.

Но не зря Льюис признал: "Мы недостаточное время играем на высоком уровне. Пока не стабильны". Вторил ему и капитан команды Владимир Денисов.

"Не хочу пенять на судейство. Арбитры тоже могут ошибиться. В конце концов, это хоккей. И я предпочитаю обсуждать игру. Сразу, скажу, что в большинстве оказался на льду случайно — в пересменку. А дальше мне отдали, я перевел, дальше поперечная передача Лисовца, бросок Павловича — гол. Все просто и эффективно. Но именно с эффективностью — беда. Мало забрасываем. А соперники такие, что постоянно оказывают давление. Идеально в обороне с ними не сыграешь. Наказания следуют быстро. Поэтому нам надо быть на высоте все 60 минут. Останавливаться нельзя. Как и убиваться из-за поражений. Смотрим — вперед", — сказал Денисов.

Воспользуемся советом Денисова, чтобы увидеть 8 мая матч с Канадой.