Китайцы хотят нанять Лева тренером сборной за €50 млн

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Федерация футбола Китая предложила главному тренеру сборной Германии Йохиму Леву возглавить команду Поднебесной, сообщает As .

Китайцы предлагают специалисту двухлетний контракт на сумму 50 миллионов евро. Китайская футбольная федерация выразила надежду, что под руководством 57-летнего немецкого тренера национальная сборная может прогрессировать и в будущем ей будет под силу бороться за титул чемпиона мира.

Напомним, Лев возглавляет "бундестим" с 2006 года. В 2014 году он вместе со сборной Германии выиграл ЧМ. Контракт тренера с Немецким футбольным союзом заключен до 31 июля 2020 года.