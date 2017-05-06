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Китайцы хотят нанять Лева тренером сборной за €50 млн

06.05.2017 21:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Федерация футбола Китая предложила главному тренеру сборной Германии Йохиму Леву возглавить команду Поднебесной, сообщает As.

Китайцы предлагают специалисту двухлетний контракт на сумму 50 миллионов евро. Китайская футбольная федерация выразила надежду, что под руководством 57-летнего немецкого тренера национальная сборная может прогрессировать и в будущем ей будет под силу бороться за титул чемпиона мира.

Напомним, Лев возглавляет "бундестим" с 2006 года. В 2014 году он вместе со сборной Германии выиграл ЧМ. Контракт тренера с Немецким футбольным союзом заключен до 31 июля 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайские футболисты хотят под руководством Лева добиться прогресса победить на Чемпионате мира в будущем.

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