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Белорусы с разгромным счетом проиграли чехам в матче ЧМ по хоккею
06.05.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сборная Беларуси уступила своим оппонентам из Чехии в матче в рамках Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
© REUTERS Grigory Dukor
Первый период закончился поражением подопечных Дэйва Льюиса — чеха забили две шайбы в ворота белорусской команды. Второй период сборные завершили со счетом 1:1, а на третьем отрезке чехи всухую выиграли у белорусов, трижды поразив ворота соперников. Итоговый счет игры — 6:1 в пользу чешской сборной.
В составе победителей результативными бросками отметились Петр Врана (14 минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50), Михал Кемпни (60). В команде белорусов ворота соперников на 22-й минуте поразил Александр Павлович.
Накануне белорусы
Следующий матч сборная Беларуси проведет 8 мая с канадцами. В этот же день состоится матч Чехия — Финляндия.
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Следующий свой матч в рамках мирового хоккейного первенства белорусы проведут 8 мая - им предстоит поединок со сборной Канады.
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