Белорусы с разгромным счетом проиграли чехам в матче ЧМ по хоккею

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сборная Беларуси уступила своим оппонентам из Чехии в матче в рамках Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: Беларусь уступила Финляндии и другие результаты первого дня ЧМ

Первый период закончился поражением подопечных Дэйва Льюиса — чеха забили две шайбы в ворота белорусской команды. Второй период сборные завершили со счетом 1:1, а на третьем отрезке чехи всухую выиграли у белорусов, трижды поразив ворота соперников. Итоговый счет игры — 6:1 в пользу чешской сборной.

В составе победителей результативными бросками отметились Петр Врана (14 минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50), Михал Кемпни (60). В команде белорусов ворота соперников на 22-й минуте поразил Александр Павлович.

Накануне белорусы уступили в матче со сборной Финляндии со счетом 2:3 .

Следующий матч сборная Беларуси проведет 8 мая с канадцами. В этот же день состоится матч Чехия — Финляндия.