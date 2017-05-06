ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы с разгромным счетом проиграли чехам в матче ЧМ по хоккею

06.05.2017 20:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сборная Беларуси уступила своим оппонентам из Чехии в матче в рамках Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

Белорусы с разгромным счетом проиграли чехам в матче ЧМ по хоккею
© REUTERS Grigory Dukor
Хоккей: Беларусь уступила Финляндии и другие результаты первого дня ЧМ

Первый период закончился поражением подопечных Дэйва Льюиса — чеха забили две шайбы в ворота белорусской команды. Второй период сборные завершили со счетом 1:1, а на третьем отрезке чехи всухую выиграли у белорусов, трижды поразив ворота соперников. Итоговый счет игры — 6:1 в пользу чешской сборной.

В составе победителей результативными бросками отметились Петр Врана (14 минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50), Михал Кемпни (60). В команде белорусов ворота соперников на 22-й минуте поразил Александр Павлович.

Накануне белорусы уступили в матче со сборной Финляндии со счетом 2:3.

Следующий матч сборная Беларуси проведет 8 мая с канадцами. В этот же день состоится матч Чехия — Финляндия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующий свой матч в рамках мирового хоккейного первенства белорусы проведут 8 мая - им предстоит поединок со сборной Канады.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские хоккеисты проиграли чехам на чемпионате мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика