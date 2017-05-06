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«Бавария» готова предложить за Алексиса Санчеса 65 млн евро

07.05.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бавария» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.

Сообщается, что за 28-летнего чилийца мюнхенцы согласны заплатить 65 миллионов евро (55 миллионов фунтов).

На Санчеса также претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус», но в «Баварии» уверены, что ей удастся выиграть борьбу за хавбека.

В 33 матчах текущего чемпионата Англии на счету Санчеса 19 голов и 10 результативных передач.

 
 
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«Бавария» по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который через год может стать свободным агентом.

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