«Манчестер Сити» может подписать Алекса Сандро за 60 млн евро

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, что за 26-летнего бразильца английский клуб готов предложить 50-60 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере более 4 миллионов в год.

Контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года, а ранее им интересовался «Челси».