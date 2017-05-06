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«Манчестер Сити» может подписать Алекса Сандро за 60 млн евро

07.05.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, что за 26-летнего бразильца английский клуб готов предложить 50-60 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере более 4 миллионов в год.

Контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года, а ранее им интересовался «Челси».

 
 
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

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