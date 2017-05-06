Людас Румбутис: «В «Витебске», «Городее» и «Слуцке» нет ребят для молодежной сборной. Это никуда не годится»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис выразил надежду, что с приходом Сергея Гуренко на тренерский мостик минского «Динамо» в основе столичной команды увеличится количество молодых игроков.

– Есть надежда, что с приходом Гуренко в основной команде «Динамо» увеличится количество молодых?

– Думаю, да. Впрочем, все тренеры поначалу говорят, что будут доверять молодым. А получается порой иначе. К сожалению, очень мало игроков молодежной сборной имеет постоянную практику в клубе. А есть команды, в которых молодых игроков вообще нет.

В «Витебске», «Городее» и «Слуцке» нет ребят, которые могут быть интересны молодежной сборной. Это никуда не годится! Сейчас у парней начинается самый игровой возраст. Если они в не играют в 20 лет, то когда начнут? В 25? В этом возрасте иногда уже надо заканчивать, – заявил Румбутис.