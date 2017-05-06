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НБА. Плей-офф. 38 очков Кевина Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» одержать 3-ю победу над «Ютой»

07.05.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет третий матч серии второго раунда плей-офф НБА-2017 между «Ютой» и «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

Юта – Голден Стэйт 91:102 (17:27, 33:22, 20:23, 21:30)
Дата проведения
7 мая, 03.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Хэйворд (29 + 6 передач), Гобер (21 + 15 подборов), Мак (11), Инглс (10), Диао (10)  старт; Джонсон (7), Худ (3), Экзам (0), Нето (0), Фэйворс (0).
Голден Стэйт
Дюрэнт (38 + 13 подборов), Карри (23), Грин (9 + 10 подборов), Пачулия (7), Томпсон (6)  старт; Игудала (11), Уэст (4), Кларк (2), МакГи (2 + 7 подборов), Ливингстон (0).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское. 

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет третий матч серии второго раунда плей-офф НБА-2017 между «Ютой» и «Голден Стэйт».

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