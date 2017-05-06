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НБА. Плей-офф. 38 очков Кевина Дюрэнта помогли «Голден Стэйт» одержать 3-ю победу над «Ютой»
07.05.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет третий матч серии второго раунда плей-офф НБА-2017 между «Ютой» и «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третий матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Солт-Лейк-Сити пройдет третий матч серии второго раунда плей-офф НБА-2017 между «Ютой» и «Голден Стэйт».
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