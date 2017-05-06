|
Две награды завоевали белорусские атлеты на ЧЕ по греко-римской борьбе
07.05.2017 08:52 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские атлеты на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА. В весовой категории до 98 кг Александр Грабовик уверенно провел поединки по турнирной сетке. На старте соревнований он был сильнее Оливера Адриана Хасслера из Германии - 2:1. В четвертьфинале белорус в непростом поединке победил Ардо Арусаара из Эстонии - 3:1, а в 1/2 финала Александр Грабовик сломил сопротивление Балаша Киша из Венгрии - 3:1. Единственное поражение он потерпел в поединке за золотую награду. Норвежец Феликс Балдауф удачнее провел схватку (2:1) и завоевал золотую награду, белорусу досталось серебро. Еще одну медаль в копилку команды борцов-классиков принес Сослан Дауров в весовой категории до 66 кг, который успешно дошел до полуфинала, но уступил на этой стадии сербу Давору Стефанеку - 1:4. В поединке за бронзовую награду Сослан Дауров победил венгра Мате Крашная - 8:2. На счету белорусской сборной по борьбе уже шесть наград чемпионата Европы. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич и Мария Мамошук стали серебряными призерами, бронзовая награда на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг).Чемпионат Европы завершится в Нови-Саде 7 мая.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В весовой категории до 98 кг Александр Грабовик уверенно провел поединки по турнирной сетке.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии