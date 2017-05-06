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Вице-президент «Барселоны»: «Переговоры о новом контракте Месси вышли на финишную прямую»

07.05.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре опроверг информацию мадридской газеты AS о том, что форвард команды Лионель Месси отказался продлевать контракт с повышением оклада до 30-35 миллионов евро в год.

«На самом деле все складывается очень хорошо. Все будет нормально. Если в Мадриде говорят, что в переговорах есть проблемы, то я рад это опровергнуть.

Все идет по плану. Я бы сказал, что мы вышли на финишную прямую и через несколько недель у нас будут новости. Не могу назвать точную дату, но ждать осталось недолго», – сказал Местре.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до июня 2018 года.

 
 
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре опроверг информацию мадридской газеты AS о том, что форвард команды Лионель Месси отказался продлевать контракт с...

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