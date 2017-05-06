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Вице-президент «Барселоны»: «Определились с новым тренером, но пока не будем его называть из-за уважения к Луису Энрике»

07.05.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера команды в связи с предстоящим уходом Луиса Энрике.

«Мы уже сделали выбор, но пока не будем обнародовать решение из-за уважения к Луису Энрике», – сказал Местре.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры Хуана Карлоса Унсуэ (ассистент Энрике), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналда Кумана («Эвертон») или Лорана Блана (экс-«ПСЖ»).

 
 
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Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера команды в связи с предстоящим уходом Луиса Энрике.

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