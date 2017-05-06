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Футболисты БАТЭ разгромили "Славию" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси

07.05.2017 09:50 — Новости Спорта | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ разгромил мозырскую "Славию" в гостевом матче 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.Лидеры первенства уже в первом тайме забили 4 мяча, а после перерыва еще дважды поразили ворота Родиона Сямука. Голевой дубль в этой встрече оформил Игорь Стасевич, по голу забили Михаил Гордейчук, Денис Поляков и Валериане Гвилия, еще один мяч в свои ворота отправил защитник мозырян Денис Ковалевский.Футболисты минского "Динамо" в первом матче после отставки главного тренера Сергея Боровского одолели на своем поле "Гомель" с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 47-й минуте игры забил Антон Сарока.Еще в одном субботнем поединке "Слуцк" у себя дома переиграл гостей из "Минска" - 2:0. Денис Образов открыл счет на 19-й минуте, а за 10 минут до финального свистка точку поставил Сенин Себаи.Результаты встреч, состоявшихся 5 мая:"Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 3:1,"Витебск" - "Городея" - 0:0.Сегодня пройдут заключительные матчи 6-го тура:"Крумкачы" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск),"Нафтан" (Новополоцк) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино),"Днепр" (Могилев) - "Неман" (Гродно).Положение в группе лидеров перед сегодняшними играми таково: БАТЭ - 14 очков (разница мячей - 13-4), "Слуцк" - 13 (10-4), "Динамо" (Минск) - 12 (6-2).-0-
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лидеры первенства уже в первом тайме забили 4 мяча, а после перерыва еще дважды поразили ворота Родиона Сямука.

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