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Алексей Андронов: «Бесхребетность белорусской сборной – есть продолжение слабостей минского «Динамо»

07.05.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Андронов оценил уровень сборной Беларуси на ЧМ-2017.

«Откровенно расстраивает на старте чемпионата сборная Беларуси. Финны сами виноваты, что устроили себе нервную концовку, а вот чехи никаких вариантов нашим соседям не оставили. Развалился и канадский вратарь Кевин Лаланд, которого пришлось убрать на скамейку.

Мне кажется, в некотором смысле бесхребетность белорусской сборной – есть продолжение слабостей минского «Динамо». Яркая в атаке команда сразу теряла все свои достоинства, как только ее начинали серьезно «прессовать». Пока сборная выглядит так же.

А вот Чехия откровенно радует. Она не боялась Канады, искала счастья у чужих ворот, а тут просто смела соперника со льда. Пока это чуть ли не единственная сборная на турнире, которая по-настоящему получает удовольствие от своей игры. В эпоху хоккея-работы – это выглядит романтично», – сказал Андронов.

 
 
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Российский журналист Алексей Андронов оценил уровень сборной Беларуси на ЧМ-2017.

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