Вадим Побудей: «Очень доволен победой над «Динамо». У меня в душе к Бресту еще лежит что-то»

Полузащитник «Ислочи» Вадим Побудей оценил свою игру в матче против брестского «Динамо» (3:1).

«Во время матча было видно, что у меня что-то не пошло, многое не получалось. Все свои, не можешь полностью отдаваться. Это, наверное, моя психологическая проблема. Ничего, думаю, все наладится. Следующая игра против БАТЭ, думаю, будет все нормально.

Удаление Сверчинского? Даже не заметил этого. Настолько был в игре. Уже, когда присел на скамейку, глянул на поле и не увидел Сверчинского. Мне подсказали, что он был удален.

У «Ислочи» была проблема, что и голов, и побед нет. А тут сразу три. Это здорово. Очень доволен победой над «Динамо». У меня в душе к Бресту еще лежит что-то. До сих пор переживаю за команду», – сказал Побудей.