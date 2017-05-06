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Белорусские гимнастки в групповых упражнениях стали третьими на КМ в Болгарии
07.05.2017 10:30 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки заняли третье место в групповых упражнениях на этапе Кубка мира в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.Команда в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской в квалификации многоборья, после исполнения упражнения с пятью обручами, занимала четвертое место - 15,650. Успешно для белорусок сложилось выступление с тремя мячами и двумя скакалками, за которое они получили 16,100 балла и набрали в сумме 31,750 очка. Первое место в многоборье групповых упражнений заняла команда Болгарии - 36,550, серебряными призерами стали украинские гимнастки - 36,050. В индивидуальном многоборье выступили две белоруски. Алина Горносько заняла четвертое место, набрав по итогам выступлений с обручем, мячом, булавами и лентами 69,400 балла. Екатерина Галкина стала пятой - 67,300 балла. Победила в этом виде программы Невяна Владинова - 74,000.Этап Кубка мира по художественной гимнастике в столице Болгарии продолжится розыгрышем наград в отдельных видах.-0-
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Команда в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской в квалификации многоборья, после...
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