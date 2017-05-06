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Шведские хоккеисты одержали первую победу на чемпионате мира
07.05.2017 10:50 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Швеции одержали первую победу на чемпионате мира и вышли в лидеры предварительной группы А, сообщает корреспондент БЕЛТА.После стартового поражения от россиян в серии послематчевых буллитов (1:2), шведы разгромили в Кельне одного из хозяев мирового первенства сборную Германии со счетом 7:2. В этой же группе хоккеисты Латвии выиграли у команды Дании - 3:0, а словаки в овертайме одолели итальянцев - 3:2. Турнирное положение: Швеция - 4 очка (2 матча), Латвия - 3 (1), Германия - 3 (2), Словакия - 2 (1), Россия - 2 (1), Италия - 1 (1), США - 0 (1), Дания - 0 (1). Сегодня здесь состоятся 3 поединка: Италия - Россия, США - Дания, Латвия - Словакия.В группе В, которая играет в Париже, сборная Беларуси накануне потерпела второе поражение, уступив чехам со счетом 1:6. Главный тренер белорусов Дэйв Льюис после этой игры сказал, что в следующем матче против команды Канады (8 мая) ворота будет защищать Михаил Карнаухов, который сменит на последнем рубеже обороны Кевина Лаланда. Хоккеисты Швейцарии 6 мая после первого периода выигрывали у словенцев 4:0, но в итоге сумели победить лишь в серии буллитов - 5:4. Норвежские хоккеисты взяли верх над французами со счетом 3:2. Положение команд: Канада - 3 (1), Финляндия -3 (1), Норвегия - 3 (1), Чехия - 3 (2), Швейцария - 2 (1), Словения - 1 (1), Франция - 0 (1), Беларусь - 0 (2). Сегодня в Париже пройдут 3 матча: Словения - Канада, Финляндия - Франция, Норвегия - Швейцария.-0-
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После стартового поражения от россиян в серии послематчевых буллитов (1:2), шведы разгромили в Кельне одного из хозяев мирового первенства сборную Германии со...
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