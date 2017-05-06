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Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь в гостях у Польши
07.05.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧЕ-2018
Группа 2
Польша – Беларусь
7 мая, 20.00. Польша, Плоцк, «Орлен-Арена»
Сербия – Румыния
7 мая, 21.00
Положение команд: Беларусь – 4 очка (3 игры), Румыния – 4 (3), Сербия – 4 (3), Польша – 0 (3).
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Квалификация ЧЕ-2018 Группа 2 Польша – Беларусь 7 мая, 20.00.
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