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Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь в гостях у Польши

07.05.2017 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧЕ-2018

Группа 2

Польша – Беларусь

7 мая, 20.00. Польша, Плоцк, «Орлен-Арена»

Сербия – Румыния

7 мая, 21.00

Положение команд: Беларусь – 4 очка (3 игры), Румыния – 4 (3), Сербия – 4 (3), Польша – 0 (3).

 
 
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Квалификация ЧЕ-2018 Группа 2 Польша – Беларусь 7 мая, 20.00.

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