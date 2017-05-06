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Гандболисты сборной Беларуси матчем с поляками откроют второй круг квалификации чемпионата Европы
07.05.2017 12:08 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси гостевым поединком с командой Польши откроют второй круг отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.Встречу в Плоцке, которая начнется в 20.00 по минскому времени, будут судить арбитры из Хорватии Далибор Юринович и Марко Мрвица. Совсем недавно, 4 мая белорусы уверенно обыграли поляков в Минске - 32:23 и сегодня соперники будут стараться во что бы то ни стало взять реванш. В случае победы подопечные Юрия Шевцова практически обеспечат себе выход в финальную стадию континентального первенства, а поляки потеряют шансы получить путевку в Хорватию, которая в январе 2018 года будет хозяйкой финала. Кроме поединка в Плоцке, во 2-й квалификационной группе сегодня состоится еще одна встреча - в Крагуеваце гандболисты сборной Сербии примут румынскую команду. На старте отборочной кампании белорусские гандболисты проиграли на своей арене румынам 23:26, а потом выиграли в гостях у сербов - 36:27.Турнирное положение после 3-х туров: Беларусь - 4 очка (разница мячей - 91-76), Румыния - 4 (76-69), Сербия - 4 (87-90), Польша - 0 (78-97). Путевки в финальную часть гандбольного Евро-2018 получат команды, которые займут 1-2-е места в 7 отборочных группах, а также лучшая из дружин, которые финишируют третьими.-0-
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Встречу в Плоцке, которая начнется в 20.00 по минскому времени, будут судить арбитры из Хорватии Далибор Юринович и Марко Мрвица.
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