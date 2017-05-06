Globoesporte: Винисиус Жуниор перейдет в «Реал», трансфер оценивается в 61 млн евро

Полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор дал согласие на переход в «Реал», отказав «Барселоне», утверждает бразильское издание Globoesporte.

Основная сумма трансфера 16-летнего бразильца – 45 миллионов евро, что на 20 миллионов больше предложения «Барселоны». Если учитывать все бонусы, то «Реал» заплатит 61 миллион евро.

Винисиус Жуниор не приедет в «Реал» до совершеннолетия, переход может быть оформлен только летом 2018 года, после чемпионата мира.

Винисиус Жуниор считается одним из самых талантливых футболистов Бразилии. Он может играть на трех позициях в линии атаки, но комфортнее всего чувствует себя на левом фланге.

Напомним, в прошлом году «Палмейрас» продал Габриэля Жезуса в «Манчестер Сити» за 32,7 миллиона евро.