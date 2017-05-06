|
Гандболисты БГК и минского СКА вышли в финал турнира памяти Анатолия Мешкова
07.05.2017 13:27 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА вышли в финал 23-го турнира памяти Анатолия Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса "Виктория", с большим трудом обыграли гандболистов гродненского "Кронона" - 27:26, а минчане без особых проблем разобрались с "Гомелем" - 37:26. Победители полуфинальных баталий сегодня сыграют в поединке за главный приз, неудачники поспорят за бронзу.В Орше проходит решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Как и ожидалось, в финал пробились гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа". В полуфиналах гомельчанки уверенно переиграли соперниц из бобруйской "Березины" - 33:24, а представительницы столичного региона разгромили "Викторию-Берестье" из Бреста со счетом 41:27.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса "Виктория", с большим трудом обыграли гандболистов гродненского...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии