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Гандболисты БГК и минского СКА вышли в финал турнира памяти Анатолия Мешкова

07.05.2017 13:27 — Новости Спорта | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА вышли в финал 23-го турнира памяти Анатолия Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса "Виктория", с большим трудом обыграли гандболистов гродненского "Кронона" - 27:26, а минчане без особых проблем разобрались с "Гомелем" - 37:26. Победители полуфинальных баталий сегодня сыграют в поединке за главный приз, неудачники поспорят за бронзу.В Орше проходит решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Как и ожидалось, в финал пробились гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа". В полуфиналах гомельчанки уверенно переиграли соперниц из бобруйской "Березины" - 33:24, а представительницы столичного региона разгромили "Викторию-Берестье" из Бреста со счетом 41:27.-0-
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В полуфинале хозяева соревнований, которые проходят на площадке брестского спорткомплекса "Виктория", с большим трудом обыграли гандболистов гродненского...

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