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Артем Милевский: «Не мне решать, вызовут в сборную или не вызовут. Для меня это на втором месте»

07.05.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал, почему его не приглашают в сборную Украины.

«Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня все складывалось хорошо.

Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.

Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно.

Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы все-таки вышли в премьер-лигу и выполнили поставленную задачу», — сказал Милевский.

 
 
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал, почему его не приглашают в сборную Украины.

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