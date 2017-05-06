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НБА. Плей-офф. «Кливленд» встретится в гостях с «Торонто», «Вашингтон» примет «Бостон» и другие матчи
07.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса попытается завершить серию с «Торонто» (3-0). «Вашингтон» проведет вторую домашнюю встречу с «Бостоном» (1-2). «Хьюстон» попробует сравнять счет с «Сан-Антонио» (1-2).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
«Кливленд» ведет в серии – 3-0
«Бостон» ведет в серии – 2-1
«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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НБА. Плей-офф. «Кливленд» встретится в гостях с «Торонто», «Вашингтон» примет «Бостон» и другие матчи
В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча.
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