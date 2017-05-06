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НБА. Плей-офф. «Кливленд» встретится в гостях с «Торонто», «Вашингтон» примет «Бостон» и другие матчи

07.05.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса попытается завершить серию с «Торонто» (3-0). «Вашингтон» проведет вторую домашнюю встречу с «Бостоном» (1-2). «Хьюстон» попробует сравнять счет с «Сан-Антонио» (1-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Торонто – Кливленд
Дата проведения
7 мая, 22.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча

«Кливленд» ведет в серии – 3-0

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
8 мая, 01.30, «Verizon Center»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-1

Хьюстон – Сан-Антонио
Дата проведения
8 мая, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 7 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 пройдут три матча.

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