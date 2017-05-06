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Суперкубок Беларуси по пляжному футболу впервые выиграл мозырский "М-Сити"
07.05.2017 15:17 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырского клуба "М-Сити" впервые завоевал Суперкубок Беларуси по пляжному футболу, переиграв в Молодечно борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первый поединок нового сезона получился на редкость увлекательным и непредсказуемым. Долгое время мозыряне лидировали, выигрывая с разницей в 2-3 мяча. Однако борисовчане к финишу основного времени сумели догнать соперников - 5:5 и перевели игру в овертайм. В дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне футболистов "М-Сити", в составе которых выступал лучший игрок Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель. Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ: в 2014 году борисовчане в матче открытия сезона уверенно победили витебский "Витгазэнерго" - 4:1, затем взяли верх над "М-Сити" - 6:3, а год назад одолели минский БГПУ - 2:1.Через неделю в Мозыре пройдет первый тур 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме участников суперкубкового поединка, в нем выступят БГПУ, "Витоблспорт", "Гроднооблспорт", брестская "Лагуна", слонимский "Форсаж" и "Кировск-ДЮСШ". В прошлом сезоне чемпионами и обладателями Кубка Беларуси стали футболисты БАТЭ.-0-
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Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ.
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