ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суперкубок Беларуси по пляжному футболу впервые выиграл мозырский "М-Сити"

07.05.2017 15:17 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырского клуба "М-Сити" впервые завоевал Суперкубок Беларуси по пляжному футболу, переиграв в Молодечно борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первый поединок нового сезона получился на редкость увлекательным и непредсказуемым. Долгое время мозыряне лидировали, выигрывая с разницей в 2-3 мяча. Однако борисовчане к финишу основного времени сумели догнать соперников - 5:5 и перевели игру в овертайм. В дополнительное время соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне футболистов "М-Сити", в составе которых выступал лучший игрок Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель. Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ: в 2014 году борисовчане в матче открытия сезона уверенно победили витебский "Витгазэнерго" - 4:1, затем взяли верх над "М-Сити" - 6:3, а год назад одолели минский БГПУ - 2:1.Через неделю в Мозыре пройдет первый тур 10-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме участников суперкубкового поединка, в нем выступят БГПУ, "Витоблспорт", "Гроднооблспорт", брестская "Лагуна", слонимский "Форсаж" и "Кировск-ДЮСШ". В прошлом сезоне чемпионами и обладателями Кубка Беларуси стали футболисты БАТЭ.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розыгрыш Суперкубка проводился в четвертый раз, причем все предыдущие матчи выигрывал БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Артем Милевский: «Не мне решать, вызовут в сборную или не вызовут. Для меня это на втором месте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика