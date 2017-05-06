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Россияне разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею
07.05.2017 15:54 — Новости Спорта | БелТА
Фото IIHF7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России разгромили команду Италии в матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.Россияне в своем втором поединке предварительной группы А в Кельне поначалу действовали не очень уверенно, завершив первый период при счете 2:0. В начале второй двадцатиминутки итальянцы сократили разрыв до минимума, но это только раззадорило россиян и они в дальнейшем не дали соперникам ни единого шанса, победив в итоге с крупным счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0). В стартовом матче 81-го мирового первенства сборная России переиграла шведов в серии послематчевых буллитов - 2:1. Россияне возглавляют турнирную таблицу группа А, набрав 5 очков из 6 возможных. В Париже действующие чемпионы мира канадцы, выступающие в группе В, сегодня не испытали больших проблем в противостоянии со сборной Словении - 7:2 (3:0, 3:1, 1:1). Сборная Канады в первом поединке переиграла соперников из Чехии - 4:1, а 8 мая будет экзаменовать белорусских хоккеистов, которые проиграли уже дважды - финнам (2:3) и чехам (1:6).По 4 лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, сборные, у которых будут 8-е места, покинут элитный дивизион хоккейного чемпионата. В следующем сезоне их места займут хоккеисты Австрии и Республики Корея.-0-
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Россияне в своем втором поединке предварительной группы А в Кельне поначалу действовали не очень уверенно, завершив первый период при счете 2:0.
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