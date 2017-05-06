«Сталь» Кучука победила «Карпаты» Дулуба, львовяне проиграли второй матч подряд

Сегодня, 7 мая, «Сталь» белорусского тренера Леонида Кучука на «Метеоре» одержала волевую победу над «Карпатами» Олега Дулуба (2:1).

Счет в матче открыл Андрей Нестеров. Этот гол стал для него первым за «Карпаты» в УПЛ.

Во втором тайме хозяева перехватили инициативу и забили дважды: на 69-й минуте матча Роман Дебелко сравнял счет. На 88-й – Роман Карасюк принес волевую победу хозяевам.

Таким образом, львовяне проиграли второй матч подряд.

Ранее сообщалось о том, что Дулуб может покинуть «Карпаты». Однако клуб сразу опроверг эту информацию.