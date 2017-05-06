ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сталь» Кучука победила «Карпаты» Дулуба, львовяне проиграли второй матч подряд

07.05.2017 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 7 мая, «Сталь» белорусского тренера Леонида Кучука на «Метеоре» одержала волевую победу над «Карпатами» Олега Дулуба (2:1).

Счет в матче открыл Андрей Нестеров. Этот гол стал для него первым за «Карпаты» в УПЛ.

Во втором тайме хозяева перехватили инициативу и забили дважды: на 69-й минуте матча Роман Дебелко сравнял счет. На 88-й – Роман Карасюк принес волевую победу хозяевам. 

Таким образом, львовяне проиграли второй матч подряд. 

Ранее сообщалось о том, что Дулуб может покинуть «Карпаты». Однако клуб сразу опроверг эту информацию.

Сталь – Карпаты 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
7 мая, 14.00, «Метеор»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Нестеров, 1:1 – 69 Дебелко, 2:1 – 88 Карасюк.
СтальБандура, Пашаев, Шабанов, Кравченко, да Силва, Малакян (Дьол, 60), Каленчук, Малакян (Васин, 59), Карасюк, Карикари (Задерака, 77), Дебелко.
КарпатыБоровик, Зубейко (Мирошниченко, 46), Матвиенко, Нестеров, Лобай, Ксенз (Гуцуляк, 82), Филимонов, Худобяк, Клец, Голодюк (Чачуа, 60), Гладкий.
Предупреждения:
Зубейко (9), Пашаев (20), Филимонов (38), Чачуа (75), Васин (86).

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 7 мая, «Сталь» белорусского тренера Леонида Кучука на «Метеоре» одержала волевую победу над «Карпатами» Олега Дулуба (2:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Россияне разгромили итальянцев на чемпионате мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика