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«Сталь» Кучука победила «Карпаты» Дулуба, львовяне проиграли второй матч подряд
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Сегодня, 7 мая, «Сталь» белорусского тренера Леонида Кучука на «Метеоре» одержала волевую победу над «Карпатами» Олега Дулуба (2:1).
Счет в матче открыл Андрей Нестеров. Этот гол стал для него первым за «Карпаты» в УПЛ.
Во втором тайме хозяева перехватили инициативу и забили дважды: на 69-й минуте матча Роман Дебелко сравнял счет. На 88-й – Роман Карасюк принес волевую победу хозяевам.
Таким образом, львовяне проиграли второй матч подряд.
Ранее сообщалось о том, что Дулуб может покинуть «Карпаты». Однако клуб сразу опроверг эту информацию.
- Дата проведения
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7 мая, 14.00, «Метеор»
- Голы:
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0:1 –
12 Нестеров,
1:1 –
69 Дебелко,
2:1 –
88 Карасюк.
Сталь –
Бандура, Пашаев, Шабанов, Кравченко, да Силва, Малакян (Дьол, 60), Каленчук, Малакян (Васин, 59), Карасюк, Карикари (Задерака, 77), Дебелко.
Карпаты –
Боровик, Зубейко (Мирошниченко, 46), Матвиенко, Нестеров, Лобай, Ксенз (Гуцуляк, 82), Филимонов, Худобяк, Клец, Голодюк (Чачуа, 60), Гладкий.
- Предупреждения:
-
Зубейко
(9), Пашаев
(20), Филимонов
(38), Чачуа
(75), Васин
(86).
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Сегодня, 7 мая, «Сталь» белорусского тренера Леонида Кучука на «Метеоре» одержала волевую победу над «Карпатами» Олега Дулуба (2:1).
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