Беларусь – Канада. Денисов пропустит матч, участие Андрея Костицына под вопросом

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке к завтрашней игре против Канады.

– В понедельник придется обойтись без Денисова. И насчет Костицына-старшего вопрос пока открыт: врачи наблюдают за его самочувствием. Решим завтра.

– И каковы варианты замены, если выпадут оба?

– Они очевидны: у нас пока не задействованы Карабань и Воробей.

– Любопытно, кому из трио Воробей — Карабань — Карнаухов будет завтра страшнее...

– Ну, думаю, о «страшнее» речь все же не идет. Но волноваться по-своему будет каждый. Это нормально для молодых дебютантов, – сказал Льюис.