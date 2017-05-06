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Беларусь – Канада. Денисов пропустит матч, участие Андрея Костицына под вопросом

07.05.2017 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке к завтрашней игре против Канады.

– В понедельник придется обойтись без Денисова. И насчет Костицына-старшего вопрос пока открыт: врачи наблюдают за его самочувствием. Решим завтра.

– И каковы варианты замены, если выпадут оба?

– Они очевидны: у нас пока не задействованы Карабань и Воробей.

– Любопытно, кому из трио Воробей — Карабань — Карнаухов будет завтра страшнее...

– Ну, думаю, о «страшнее» речь все же не идет. Но волноваться по-своему будет каждый. Это нормально для молодых дебютантов, – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке к завтрашней игре против Канады.

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