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Беларусь – Канада. Денисов пропустит матч, участие Андрея Костицына под вопросом
07.05.2017 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке к завтрашней игре против Канады.
– В понедельник придется обойтись без Денисова. И насчет Костицына-старшего вопрос пока открыт: врачи наблюдают за его самочувствием. Решим завтра.
– И каковы варианты замены, если выпадут оба?
– Они очевидны: у нас пока не задействованы Карабань и Воробей.
– Любопытно, кому из трио Воробей — Карабань — Карнаухов будет завтра страшнее...
– Ну, думаю, о «страшнее» речь все же не идет. Но волноваться по-своему будет каждый. Это нормально для молодых дебютантов, – сказал Льюис.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке к завтрашней игре против Канады.
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