ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Донецкий "Шахтер" в 10-й раз стал чемпионом Украины по футболу

07.05.2017 17:21 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" за 4 тура до финиша чемпионата Украины обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.Свой 10-й по счету чемпионский титул горняки завоевали после поединка 28-го тура, обыграв в Харькове луганскую "Зарю" со счетом 3:2. После этой виктории в активе "Шахтера" стало 75 очков (24 победы, 3 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 59-19). У ближайшего преследователя киевского "Динамо", за который выступает белорусский полузащитник Никита Корзун, 58 баллов (18, 4, 5; 56-26) и они уже не смогут догнать главного фаворита. Киевляне обеспечили себе серебро, а главным претендентом на бронзовые награды является "Заря", у которой сейчас 48 очков (12, 6, 10; 39-30).Футболисты львовских "Карпат", которых тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе украинского первенства. Сегодня львовяне проиграли в гостях команде еще одного белорусского наставника Леонида Кучука со счетом 1:2. После этого поражения у "Карпат" осталось 21 очко и они занимают 10-е место, опережая лишь днепропетровский "Днепр" (18 очков) и "Волынь" (13). По итогам сезона две худшие команды покинут премьер-лигу украинского чемпионата. Что касается футболистов "Стали", то они имеют 34 балла и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой 10-й по счету чемпионский титул горняки завоевали после поединка 28-го тура, обыграв в Харькове луганскую "Зарю" со счетом 3:2.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Сталь» Кучука победила «Карпаты» Дулуба, львовяне проиграли второй матч подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика