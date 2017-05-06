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Донецкий "Шахтер" в 10-й раз стал чемпионом Украины по футболу
07.05.2017 17:21 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" за 4 тура до финиша чемпионата Украины обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.Свой 10-й по счету чемпионский титул горняки завоевали после поединка 28-го тура, обыграв в Харькове луганскую "Зарю" со счетом 3:2. После этой виктории в активе "Шахтера" стало 75 очков (24 победы, 3 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 59-19). У ближайшего преследователя киевского "Динамо", за который выступает белорусский полузащитник Никита Корзун, 58 баллов (18, 4, 5; 56-26) и они уже не смогут догнать главного фаворита. Киевляне обеспечили себе серебро, а главным претендентом на бронзовые награды является "Заря", у которой сейчас 48 очков (12, 6, 10; 39-30).Футболисты львовских "Карпат", которых тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе украинского первенства. Сегодня львовяне проиграли в гостях команде еще одного белорусского наставника Леонида Кучука со счетом 1:2. После этого поражения у "Карпат" осталось 21 очко и они занимают 10-е место, опережая лишь днепропетровский "Днепр" (18 очков) и "Волынь" (13). По итогам сезона две худшие команды покинут премьер-лигу украинского чемпионата. Что касается футболистов "Стали", то они имеют 34 балла и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.-0-
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Свой 10-й по счету чемпионский титул горняки завоевали после поединка 28-го тура, обыграв в Харькове луганскую "Зарю" со счетом 3:2.
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