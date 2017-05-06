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БГК победил СКА и выиграл турнир памяти А.П. Мешкова

07.05.2017 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК в серии пенальти обыграл минский СКА в финальном матче 23-го турнира памяти А.П. Мешкова – 32:31.

БГК им. МЕШКОВА – СКА – 32:31 (12:13, 14:13, 6:5)

БГК им. Мешкова: Усик , Корсак, Черепенько; Будейко (2), Ященко (10), Бубен (1), Омелянчук, Наумук, Парфеевец, Вукич (7/3), Вергейчик, Дорофеев, Ганцевич, М. Мочалов (2/2), Куран (9/3), Силко.

СКА: Мороз, Черников; Шинкель (4), Кривенко (3/1), Сотник, Рабушко, Леухин, Рудь, Гирик, Сончик (6), Жила (1), Алехин (6), Крицкий , Поцыкайлик (5/2), Вайлупов (4/3), Бохан (2).

7 мая, 15.00

 
 
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БГК в серии пенальти обыграл минский СКА в финальном матче 23-го турнира памяти А.П.

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