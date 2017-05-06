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Минские "Крумкачы" проиграли солигорскому "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси по футболу
07.05.2017 17:42 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается игровая программа 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом из трех сегодняшних матчей минские "Крумкачы" на поле ФК "Минск" принимали гостей из солигорского "Шахтера" и уступили со счетом 0:2. В середине первой половины игры Павел Рыбак забил первый гол, а за 5 минут до финального свистка результат удвоил Николай Януш. Благодаря этой победе "Шахтер" набрал 13 очков и вместе с футболистами "Слуцка" делит 2-3-е места, уступая только борисовскому БАТЭ, у которого на один балл больше.Позже новополоцкий "Нафтан" у себя дома встретится с футболистами жодинского "Торпедо-БелАЗа", в Могилеве "Днепр" сыграет с гродненским "Неманом".Результаты других встреч этого тура:"Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 3:1,"Витебск" - "Городея" - 0:0, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 0:6,"Динамо" (Минск) - "Гомель" - 1:0,"Слуцк" - "Минск" - 2:0.Положение в группе лидеров сейчас таково: БАТЭ - 14 очков (разница мячей - 13-4), "Слуцк" - 13 (10-4), "Шахтер" - 13 (7-1).-0-
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В первом из трех сегодняшних матчей минские "Крумкачы" на поле ФК "Минск" принимали гостей из солигорского "Шахтера" и уступили со счетом 0:2.
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