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Гандболисты БГК выиграли турнир памяти Анатолия Мешкова
07.05.2017 17:55 — Новости Спорта | БелТА
Фото БГК7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал победителем турнира памяти Анатолия Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня брестчане обыграли в решающем поединке соперников из минского СКА со счетом 32:31 в серии послематчевых пенальти. Первую половину финальной встречи выиграли минчане - 13:12, к финишу второго тайма счет был равным - 26:26, а пенальти лучше исполнили брестчане - 6:5.В матче за 3-е место гандболисты гродненского "Кронона" победили "Гомель" - 30:28. После окончания 23-го по счету мемориала Анатолия Мешкова лучшими игроками были признаны Любо Вукич (БГК), Иван Мороз (СКА), Максим Несвадьба ("Кронон") и Богдан Сергель ("Гомель").В следующий уик-энд все участники брестского турнира соберутся в Гомеле и разыграют Кубок Беларуси. В полуфиналах 13 мая БГК сыграет с "Крононом", а гандболисты СКА будут соперничать в "Гомелем". Победители 14 мая разыграют главный трофей, проигравшие встретятся в матче за бронзу кубкового розыгрыша.-0-
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Сегодня брестчане обыграли в решающем поединке соперников из минского СКА со счетом 32:31 в серии послематчевых пенальти.
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