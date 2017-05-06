Николай Ходасевич: «Мне кажется, что в Бресте нефутбольное руководство. И оно наверняка начнет вмешиваться в работу Журавеля»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о доверии главному тренеру брестского «Динамо» Владимиру Журавелю со стороны руководства клуба.

– Брестскому «Динамо» выдано много авансов и восхищений на старте сезона. Но прямо скажем, что они плохо играют на искусственном поле. Я уже писал ранее в своей заметке . Меня тревожит судьба Владимира Журавеля. Тревожит вот по какому моменту. Мне кажется, что там нефутбольное руководство. В брестском «Динамо». И оно наверняка рано или поздно начнет вмешиваться в тренерскую работу. Что категорически запрещено.

Я уже говорил о том, что есть определенные слухи, что после поражения от «Шахтера» в брестском «Динамо» как будто озаботились поиском нового главного тренера. Вот эти все шероховатости… Это не проект, который будет стабильно стоять на ногах и идти дальше. Потому что все это вызывает нервозность. В общем, я занимаю позицию, что если там произойдут все эти изменения с тренерским штабом или вмешательства в дела тренерского штаба, то не будет этого брестского «Динамо» и успеха. Ни в финале Кубка Беларуси, ни в еврокубках. Это надо знать и понимать. И вот это поражение от «Ислочи»… У меня есть информация, но я сейчас не буду о ней рассказывать. Почему не играли Гаврилович и Легчилин? Они определяющие футболисты. Какая может быть ротация, если Гаврилович один из основных игроков обороны. Есть проблема? Вот оно поражение.

Здесь сошлось два фактора. Когда «Ислочь» подошла к этой победе, а брестское «Динамо» начинает создавать себе проблемы.

– Резюмирую твой спич. Т.е дайте Журавелю поработать?

– Да. Я это буду подчеркивать. Потому что если Владимир Журавель уйдет из Бреста, то «Динамо» многое потеряет, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».