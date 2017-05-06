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Владимир Пятенко: «Пока у команды отсутствует психология победителей. За один день это не решится»

07.05.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче шестого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Банный.

– Может, это прозвучит не совсем правильно, но сегодня провели лучший матч в атаке. Была агрессия, скорости и позиционные атаки. К сожалению, не забили. Но в целом игра понравилась.

Знали, что «Шахтер» – сбалансированная команда. Но мы в ничем им не уступали. К сожалению, микроэпизоды с голами мы проиграли. Если брать глобально, то можно сказать, что в некоторых моментах превосходили соперника.

– Опорный полузащитник Талейко 80-90% передач делает назад. Это тренерская установка или его личная инициатива?

– Это проблема роста. Мы еще не до конца верим в свои силы с такими командами, как БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер». Пока у команды отсутствует психология победителей. За один день это не решится. Потихоньку все придет в норму.

– В первом тайме Челядинский плотно играл с Хижниченко. Ваша персональное задание ему?

– Нет. Просто Хижниченко оказывался в зоне Артема. Так должен действовать защитник против игроков группы атаки.

– Батищев прошлый сезон провел без замен. А сегодня вы его снимаете с игры. Не боитесь поколебать душевную установку Александра? Считаете, что он не готов сыграть весь матч?

– Мы замены делали по другим причинам. С первой минуты мы играли на победу. Не закрывались в обороне, не выбивали мяч на трибуны. Проиграли, но каждый футболист сегодня хотел выиграть.

Батищева сняли не из-за усталости. Это все желание выиграть, переломить ход игры. По установке Александра... У него трое детей, поэтому там кое-что есть. Не думаю, что он сломается

– Отсутствие Яшина стало проблемой?

– Для нас каждый футболист ценен. Те игроки, которые выходят на поле, должны знать, что и они важны для команды. Не буду говорить, что мы справились без Яшина или наоборот. Внутри команды разбираем каждую игру и понимаем свои ошибки, над чем нам нужно работать, – сказал Пятенко.

 
 
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Главный тренер ФК «Крумкачы» Владимир Пятенко прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче шестого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com...

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