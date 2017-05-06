Олег Кубарев: «Календарь «Шахтера»? Я не представляю, как гнать футболистов 6 матчей подряд через три дня на четвертый»

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал победу над «Крумкачами» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Беларуси, а также затронул тему календаря для команды, передает корреспондент Tribuna.com Вадим Банный.

– Прекрасно понимали, что матч будет непростым. Все-таки у нас уже наслаивается календарь. Много игр. Соперник здесь никому легкой жизни не дает. Команды либо теряют очки, либо побеждают на тоненького. Мы хотели выиграть, хотели сыграть грамотно, распределить силы и нам это удалось.

– Что с Лаптевым?

– Ротавирусная инфекция у двоих: Лаптева и Лисаковича.

– Директор стадиона попросил пересадить активных болельщиков «Крумкачоў» на противоположную трибуну, мотивировав это тем, что они мешают скамейке запасных «Шахтера». Вам они доставляли неудобства?

– Скажу честно, мне больше мешала камера, которая передо мной маячила. Загораживала мне поле. Я понимаю, что у каждого своя работа.

Болельщики никак не мешают. И я думаю, что их не должны отгонять со стадиона.

– Изначально планировали играть от обороны строго по результату из-за плотности календаря?

– Вы должны понимать, что есть домашние матчи, когда команда должна бежать. Мы сыграли 7 матчей в апреле. Сейчас у нас 6 матчей через три дня на четвертый, включая финал Кубка Беларуси. Имея в составе 15 полевых футболистов это сделать нереально, не экономя сил.

Будем стараться, чтобы Лаптев играл – это наша ударная сила. Будем стараться играть активнее дома. Может, технологии до нас не добрались, но я не представляю, как гнать футболистов 6 матчей подряд через три на четвертый. С таким я в карьере тренера еще не сталкивался, – сказал Кубарев.

Календарь «Шахтера» на Tribuna.com