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Александр Каршакевич: «Зачем приглашать на турнир в Брест, чтобы там их засуживать? СКА не давали играть»

07.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Александр Каршакевич, который руководил СКА в сегодняшнем матче против БГК (32:31) в рамках турнира памяти А.П Мешкова, раскритиковал судейство.

«Ребята провели два хороших матча, особенно с «Гомелем». Здорово проявил себя в «рамке» Мороз, а когда играет вратарь – играет вся команда. Наши парни были заряжены на борьбу и очень хотели победить, поэтому крайне расстроились после финального поединка.

Мы показали хороший гандбол, но впечатление от финала испортил судейский фактор. Зачем приглашать команды на турнир, чтобы там их засуживать? Судьи просто не давали нам играть. Наш линейный ловит мяч – сразу следует свисток. Нам ставят очевидный заслон – игра продолжается. И так весь матч. Это неправильно. Тем более непонятно, зачем устраивать такое на товарищеском турнире… – сказал Каршакевич.

 
Теги: Гомель
 
 
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Александр Каршакевич, который руководил СКА в сегодняшнем матче против БГК (32:31) в рамках турнира памяти А.П Мешкова, раскритиковал судейство.

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