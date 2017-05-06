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Олег Дулуб: «Никуда не увольняюсь, моя задача – сохранить «Карпаты» в премьер-лиге»

07.05.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал поражение «Стали» (1:2) в 28-м туре премьер-лиги.

– Если брать игру в целом, то план, который мы взяли на вооружение, работал. Имею в виду плотную и организованную игру у своих ворот и быстрые выходы в контратаку. К сожалению, в определенных эпизодах не хватило индивидуального мастерства, мы могли бы выиграть.

– Вы уже делали какие-то подсчеты по количеству очков, необходимых для сохранения команды?

– У нас очень тяжелая ситуация. Нечего тут считать.

– Перед игрой распространилась информация о том, что вы оставляете «Карпаты»...

– Я оставляю? Я не увольняюсь никуда, а слухи не вижу смысла комментировать. Моя основная задача – сохранить команду в премьер-лиге.

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Олег Дулуб: «Никуда не увольняюсь, моя задача – сохранить «Карпаты» в премьер-лиге»

 
 
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Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал поражение «Стали» (1:2) в 28-м туре премьер-лиги.

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