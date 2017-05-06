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Олег Дулуб: «Никуда не увольняюсь, моя задача – сохранить «Карпаты» в премьер-лиге»
07.05.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал поражение «Стали» (1:2) в 28-м туре премьер-лиги.
– Если брать игру в целом, то план, который мы взяли на вооружение, работал. Имею в виду плотную и организованную игру у своих ворот и быстрые выходы в контратаку. К сожалению, в определенных эпизодах не хватило индивидуального мастерства, мы могли бы выиграть.
– Вы уже делали какие-то подсчеты по количеству очков, необходимых для сохранения команды?
– У нас очень тяжелая ситуация. Нечего тут считать.
– Перед игрой
– Я оставляю? Я не увольняюсь никуда, а слухи не вижу смысла комментировать. Моя основная задача – сохранить команду в премьер-лиге.
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Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал поражение «Стали» (1:2) в 28-м туре премьер-лиги.
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