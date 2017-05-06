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Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день ЧЕ в Сербии
07.05.2017 21:46 — Новости Спорта | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши - 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале уступил Зурабу Датунашвили из Грузии - 2:4. Бронзовая награду на счету Казбека Килова (75 кг), который был сильнее в поединке за третье место представителя Азербайджана Рухина Микаилова- 9:1. Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей: золотая в активе Ванессы Колодинской (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), Мария Мамошук (69 кг), Александр Грабовик (98 кг) стали серебряными призерами, бронзовые награда также на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг) и "классика" Сослана Даурова.-0-
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В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши - 4:0 и занял второе место. Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик...
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