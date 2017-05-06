Николай Ходасевич: «Нафтан»? Просят морковку, чтобы покормить футболистов. Ну е-мое, ребят! В 2017-м году мы ходим и просим? А зарабатывать мы будем?»

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о тяжелой финансовой ситуации в «Нафтане», а также раскритиковал руководство клуба за бездействие.

«Целую неделю из Новополоцка доносятся сигналы о том, что не платят денег и нечего есть. Бензина нету, чтобы доехать в Гродно. Понимаете, когда на клуб обратили внимание, то от этого же мастерства в ногах не прибавится у футболистов. Я был на матче «Нафтан» – «Крумкачы» и видел, что по подбору исполнителей и несыгранности, которая есть у «Нафтана», это абсолютный аутсайдер.

Вот если брать «Ислочь», то там видно, что есть игра в давление. Там просто нереализованные моменты. А у «Нафтана» этого нет.

Но «Нафтан» – не единственный в этом ряду клубов, когда один спонсорский «ручеек» заканчивается и нет других источников дохода. Я всегда задаюсь вопросом. Люди, вы управляете клубом. В данном случае Леонид Подлипский 15 лет во главе «Нафтана». И у вас только один генеральный спонсор. И ваша судьба зависит от того даст он денег или не даст. И это ведь не подход, правильно? Наверное, за это время можно наработать каких-то других партнеров, найти других спонсоров. Как это все происходит во всем мире. И когда с основным спонсором будут проблемы, то это не будет катастрофой. И не будет вопросов на грани того, что снимаемся мы с чемпионата или нет. Потому что это превращается все в какой-то цирк. Я хожу прошу морковку, чтобы покормить футболистов. Ну е-мое, ребят! В 2017-м году мы все ходим и просим! А зарабатывать мы будем? Это не только «Нафтана» касается. Я этого не понимаю.

Вот были успехи у команды. Два Кубка, верхняя шестерка. На этом какой-то фундамент заложили? На стадионе «Атлант» только в этом году туалеты отремонтировали и только гостевую раздевалку! А домашняя? По-прежнему? Вот многие не знают, что такое домашняя раздевалка «Нафтана». Это когда футболисты выходят в полотенцах и идут через общий коридор куда-то туда в душевую. Это же бред! А когда были «сытые» времена, то почему тогда раздевалки не сделали? Да, стадион принадлежит городу. Но вы же заинтересованы в том, чтобы в этом арендном доме проводить огромное количество матчей. Вам не стыдно, когда приезжает БАТЭ? Или другая любая команда. Вам не стыдно приглашать? Это бардак.

И когда начинаются все эти разговоры о том, что это социальный проект. И его нельзя потерять. Ну в Полоцке закрылся клуб. Нет его. И в Новополоцке закроется. Вы же этот социальный проект не продвигаете. У вас 2,5 человека, которым нечего делать, пришли на стадион. И им еще спасибо надо сказать. У вас нет никакой активности ни в соцсетях, ни в городе. Нигде! Вы живете ради себя. А так нельзя жить. Особенно в настоящее время. Все эти разговоры о том, что нам тяжело – надо отметать. Ребят, ну что значит тяжело? Давайте работать тогда чтобы не было тяжело, – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

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