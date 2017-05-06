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«Джиро д’Италия». 3-й этап. Гавирия одержал победу, Сивцов – 6-й

07.05.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Колумбийский гонщик Фернандо Гавирия одержал победу на третьем этапе многодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия»

3-й этап

Тортоли – Кальяри

148 км

Профиль/Карта

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.26,33
2. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe) – то же время
3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek-Segafredo)
4. Нэтан Хаас (Австралия, Dimension Data)
5. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)
6. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 0,03
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
8. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,13...
10. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)...

103. Василий Кириенко (Беларусь, Sky)

172. Бронислав Самойлов (Беларусь, CCC Sprandi Polkowice)

182. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina – Selle Italia)

Общий зачет

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 14.45,16
2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 0,09
3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) – 0,13
4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
5. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)
6. Кэлеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) – 0,17
11. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,23
12. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
17. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
19. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)...
23. Микель Ланда (Испания, Sky)...
26. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
27. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
28. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
36. Стивен Крюйсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 0,36...

131. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 05,34

164. Бронислав Самойлов (Беларусь, CCC Sprandi Polkowice)

192. Илья Кошевой (Wilier Triestina – Selle Italia) – 19,12

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия»

 
 
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Колумбийский гонщик Фернандо Гавирия одержал победу на третьем этапе многодневки «Джиро д’Италия».

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