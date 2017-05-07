Жозе Моуринью: «Выиграть Лигу Европы для «МЮ» важнее, чем финишировать четвертыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Результат очень разочаровывает, но само выступление команды. Отдельные игроки хорошо себя проявили. Уэйн Руни сегодня играл. В первом тайме у него был отличный шанс, ему просто нужно было забить.

Погба не играл, Рэшфорд играл несколько минут. Конечно, мы знали, что не выступим в полную силу. Мы хотим попытаться выиграть Лигу Европы. Это важнее, чем финишировать четвертым. Некоторым игрокам нужен отдых», – сказал Моуринью.