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Жозе Моуринью: «Выиграть Лигу Европы для «МЮ» важнее, чем финишировать четвертыми»

07.05.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Результат очень разочаровывает, но само выступление команды. Отдельные игроки хорошо себя проявили. Уэйн Руни сегодня играл. В первом тайме у него был отличный шанс, ему просто нужно было забить.

Погба не играл, Рэшфорд играл несколько минут. Конечно, мы знали, что не выступим в полную силу. Мы хотим попытаться выиграть Лигу Европы. Это важнее, чем финишировать четвертым. Некоторым игрокам нужен отдых», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

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