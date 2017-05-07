Алим Селимов: «У «Динамо» была очень невразумительная игра. Решили пока не поздно поменять все»

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов прокомментировал увольнение главного тренера команды Сергея Боровского и назначение Сергея Гуренко.

– Коллегиально пришли к такому решению. Думаю, что последние 3-4 тура игра, конечно, нас не удовлетворяла. Очень невразумительная игра. Исходя из этого решили пока не поздно поменять все. Приняли решение пока назначить Сергея Гуренко. Потому что человек находится на протяжении двух лет в структуре клуба. Знает все. Знает молодых. Знает требования команды. Думаю, на сегодняшний день не было бы правильным искать где-то и приводить тренера из вне. Например, иностранца. Сергей – молодой и амбициозный. Надеюсь, что все у него получится. Посмотрим. Игра покажет.

– Как считаете, что «Динамо» надо менять в первую очередь чтобы вернуть ту игру, которую хочет видеть руководство?

– Думаю, что каждый футболист, который находится в клубе, должен отдавать себе отчет где он играет, в каком клубе он играет. В «Динамо» даже на тренировках нужно максимально отдаваться и менять требования к себе и выкладываться как на тренировках так и на играх. Здесь у нас нету права проигрывать. Здесь постоянно нужно по-беж-дать. Пытаться побеждать. Хотя бы, – сказал Селимов в эфире АБФФ-ТВ.

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