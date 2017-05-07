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Рене Фазель: «В июле попробуем убедить Беттмэна и найти решение по игрокам НХЛ на Олимпиаде»

08.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не считает окончательным объявленное НХЛ решение о неучастии игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

– У нас есть дискуссия с НХЛ по поводу Олимпиады. В июле у нас будет время, чтобы найти решение и убедить комиссионера НХЛ в том, что игроки должны приехать в Пхенчхан. 

– Вся проблема в деньгах?

– Если бы я знал... На самом деле. и у НХЛ, и у МОК денег хватает. Жаль, что Гэри Беттмэн не понимает, что азиатский рынок обладает огромным потенциалом. Олимпиаду в Южной Корее можно было бы использовать для продвижения нашего спорта там. При участии НХЛ, это получилось бы замечательно. Но они хотят все делать сами, организуют выставочные матчи в Китае. Вместе мы справились бы лучше. 

– Сами игроки хотят на Олимпиаду. 

– Да, они хотят. Переговоры были трудные. Гэри требовал то, чего ему не могли дать, и это было несправедливо. В конечном счете он говорит: «Южная Корея нас не интересует, это маленький рынок». А их команда недавно поднялась в элитный дивизион ЧМ. 

– Есть ли шанс на то, что вы достигнете соглашения?

– Это будет очень трудно, но я не сдаюсь, – сказал Фазель. 

 

 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что не считает окончательным объявленное НХЛ решение о неучастии игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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