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Моуринью хочет пригласить в «МЮ» Агуэро

08.05.2017 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью рассматривает 28-летнего аргентинца в качестве замены травмированному Златану Ибрагимовичу, выбывшему из строя на 8 месяцев.

При этом «МЮ» намерен приобрести Агуэро вместе с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не собирается удерживать Агуэро, поскольку видит ударным форвардом Габриэла Жезуса. Но руководство «горожан» наверняка заблокирует трансфер аргентинца в «МЮ».

В 28 матчах текущего чемпионата Англии на счету Агуэро 18 голов и 2 результативные передачи.

 
 
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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