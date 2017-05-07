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Александр Нойок: «Некоторые могут посчитать, что я дурачок или рассказываю сказки, но мне действительно очень нравится Беларусь»

08.05.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок поделился впечатлениями о Беларуси.

«Думаю, смогу стать минчанином года через три. Некоторые белорусы могут посчитать, что я дурачок или специально рассказываю сказки, но мне действительно очень нравится ваша страна — я бы остался здесь жить. Минск, Гродно, Витебск, Могилев — классные, чистые и спокойные города. Городея понравилась не так сильно, но запах шашлыков там потрясающий. Ароматы доносятся даже до футболистов.

Когда приезжаешь из Украины в Беларусь, ценишь размеренность, отсутствие суеты и пробок. А еще поражают законопослушность и порядок. Раньше мог выкинуть жвачку в окно, но теперь прячу в бумажку и оставляю в салоне, чтобы после выбросить в урну. В Украине почти всегда можно договориться, а в Беларуси пришлось привыкать к порядку.

Когда только купил машину, некоторое время ездил без страховки и заплатил за это штраф 200 рублей. Недавно за Минском превысил скорость и получил письмо по почте — штраф 170 рублей. Не представляю, где так втопил, вроде, у меня и пташечка небольшая, на которой слишком не разгонишься. Друзья из Украины часто спрашивают насчет местных порядков, а еще просят передать привет президенту: у большинства украинцев Беларусь ассоциируется именно с ним», – сказал Нойок.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Украинский полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок поделился впечатлениями о Беларуси.

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