Беларусь – Канада: Лаланд, Костицын-старший и Денисов могут не сыграть

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Участие защитника сборной Беларуси по хоккею Владимира Денисова, а также нападающего Андрея Костицына в матче против команды Канады на Чемпионате мира под вопросом, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.



© REUTERS Grigory Dukor Разгром: белорусы громко проиграли чехам в Париже в день тишины

Поединок группового раунда ЧМ Беларусь — Канада состоится в понедельник в Париже на AccorHotels Arena. Накануне белорусские хоккеисты провели тренировку, на лед вышли не все спортсмены.

"Участие в занятии также не принимали Кевин Лаланд, который завтра останется вне заявки, а также Владимир Денисов и Андрей Костицын, получившие повреждения накануне в матче с чехами. Их участие в игре против Канады также пока под вопросом", — рассказали в ФХРБ.

Собеседники агентства отметили, что опытных игроков, вероятнее всего, заменят молодые спортсмены Данила Карабань и Павел Воробей, для которых этот турнир первый в карьере.

"Может случиться так, что цвета сборной выйдут защищать сразу три молодых игрока — Карабань, Воробей и Карнаухов. Возможно, они будут немного нервничать, но это абсолютно нормальное чувство. Могу ли я предугадать счет матча с канадцами? Конечно, нет. Для этого мы и выходим на лед — счет определяет финальный свисток", — рассказал главный тренер сборной Дэйв Льюис.

Напомним, белорусы провели на ЧМ два матча — оба были проиграны: против Финляндии (3:2) и Чехии (6:1) . Подопечные Льюиса располагаются на последнем месте в группе, канадцы же лидируют (6 очков).

Встреча Беларусь — Канада начнется в 17:15 (по минскому времени), в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 1".