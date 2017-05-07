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Владимир Курнев: «До такой степени развалить минское «Динамо»… Легионеры по мячу попасть не могут»

08.05.2017 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Курнев порассуждал о проблемах минского «Динамо».

– Мало того, что вокруг «Крумачы» – «Шахтер» все сделано для болельщиков, так еще и играют «вороны» хорошо. Весело и живо.

А то вчера «Динамо» пешком ходило. Это было просто ужасно. До такой степени развалить команду… Легионеры по мячу попасть не могут. Зачем везти сюда таких иностранцев? Сегодня, наверное, там нет ни одного футболиста, кто бы соответствовал уровню «Динамо», – заявил Курнев.

Почему «Крумкачы» – самая посещаемая команда столицы

 
 
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Белорусский специалист Владимир Курнев порассуждал о проблемах минского «Динамо».

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