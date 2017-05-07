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Беларусь – Канада. Коэффициент на победу команды Льюиса достигает 41

08.05.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси сыграет третий матч на чемпионате мира. Соперником станет команда Канады. Букмекеры не сомневаются в победе североамериканской сборной.

БК «Марафон» выставил на победу Канады в основное время коэффициент 1,02, на победу белорусов – 41.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа канадцев – 1,03, победа белорусов – 34.

Напомним, встреча Беларусь – Канада начнется в 17.15 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».

 
 
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Сегодня сборная Беларуси сыграет третий матч на чемпионате мира.

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